Футболист ЦСКА Мойзес выбыл на длительный срок из-за травмы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Защитник ЦСКА Мойзес в этом году больше не сможет принять участие в матчах армейцев, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

У спортсмена диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. О проведении операции, сроках восстановления и тактике лечения ЦСКА сообщит дополнительно.

"Год для Мойзеса закончен", - констатировали в клубе.

Уточняется, что бразилец получил травму в матче против воронежского "Факела" (ЦСКА победил – 1:0) в Москве в субботу.