Президент "Галатасарая" подтвердил покупку у "Локомотива" Батракова

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Галатасарай" выкупил у "Локомотива" полузащитника Алексея Батракова, заявил президент турецкого футбольного клуба Дурсун Озбек.

"Мы приобрели лучшего игрока из нашего скаутского отчета. Нашему тренеру он тоже очень понравился. Все увидят, насколько качественного игрока мы подписали", - приводит слова Озбека Fanatik.

Между тем, сам Батраков, судя по роликам московского клуба, сейчас находится в расположении "Локомотива" и готовится к кубковому матчу против "Ростова". Игра пройдет в Ростове-на-Дону во вторник и стартует в 20:45 мск.

21-летний Батраков – воспитанник и лидер "Локомотива". За его основную команду играет с 2024 года.