Поиск

Президент "Галатасарая" подтвердил покупку у "Локомотива" Батракова

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Галатасарай" выкупил у "Локомотива" полузащитника Алексея Батракова, заявил президент турецкого футбольного клуба Дурсун Озбек.

"Мы приобрели лучшего игрока из нашего скаутского отчета. Нашему тренеру он тоже очень понравился. Все увидят, насколько качественного игрока мы подписали", - приводит слова Озбека Fanatik.

Между тем, сам Батраков, судя по роликам московского клуба, сейчас находится в расположении "Локомотива" и готовится к кубковому матчу против "Ростова". Игра пройдет в Ростове-на-Дону во вторник и стартует в 20:45 мск.

21-летний Батраков – воспитанник и лидер "Локомотива". За его основную команду играет с 2024 года.

Локомотив футбол Алексей Батраков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

IBU отказался обсуждать вопрос допуска россиян на конгрессе в сентябре

Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧЕ

Россиянки выиграли золото ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье

Россиянки выиграли золото ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье

Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончании сезона

Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончании сезона

"Зенит" разгромил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Ислам Махачев установил рекорд UFC по числу побед подряд

Махачев победил Гэрри и защитил титул чемпиона UFC

Махачев победил Гэрри и защитил титул чемпиона UFC

"Краснодар" выиграл четвертый матч подряд в сезоне в РПЛ

"Краснодар" выиграл четвертый матч подряд в сезоне в РПЛ

Матч Первой лиги "Сочи" - "Волга" перенесли на следующий день из-за угрозы БПЛА

Россиянки выиграли ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье

Россиянки выиграли ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье