Шестеркин стал первым вратарем в истории "Рейнджерс", забившим гол в НХЛ

Коллеги поздравляют Игоря Шестеркина (в центре) с первым вратарским голом Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:1 победили соперников из "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча признан российский вратарь Игорь Шестеркин, ставший автором одного из голов. При счете 4:1 в конце третьего периода он поразил пустые ворота броском от своих ворот.

30-летний Шестеркин стал первым в истории "Рейнджерс" и 18-м в истории НХЛ вратарем, отличившимся голом.

Гол Игоря Шестеркина (видео - НХЛ)

Также в составе "Рейнджерс" отличился российский форвард Павел Дорофеев, на счету которого гол и результативная передача.

В составе "Тампы" гол провел Никита Кучеров, которому ассистировал соотечественник Илья Михеев.

Игорь Шестеркин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года, перейдя в американский клуб из петербургского СКА. В России в КХЛ выступал также за московский "Спартак".