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Сборная Германии впервые победила при Клоппе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии со счетом 2:0 победили национальную команду Сербии в третьем туре Лиги наций УЕФА.

Матч прошел в Мюнхене.

Голы забили Том Бишоф (39-я минута), Флориан Вирц (61).

СпортНидерланды и Германия сыграли вничью в первом матче с Хави и КлоппомЧитать подробнее

Сборная Германии впервые победила при новом главном тренере команды Юргене Клоппе. В предыдущем, первом под его руководством, матче немцы со счетом 1:1 сыграли с Нидерландами.

Сборная Нидерландов, в свою очередь, в четверг сыграла вничью с Грецией в Салониках.

После первого тайма Греция вела в счете: ворота соперника поразили Фотис Иоаннидис (23) и Георгиос Масурас (45+2). Нидерланды во втором тайме ответили точными ударами Вирджила ван Дейка (59) и Тейани Рейндерс (89).

Для Нидерландов это был второй матч при новом главном тренере Хави.

В группе 2 элитной Лиги А лидирует Греция – 7 очков. Далее идут Нидерланды (5), Германия (4), Сербия (0).

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