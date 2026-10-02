Месси стал владельцем испанского клуба "Эльденсе"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси приобрел клуб "Эльденсе", выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сделка сейчас ожидает обязательного одобрения Высшего спортивного совета страны.

Для 39-летнего аргентинца это уже второй футбольный актив в 2026 году после весенней покупки "Корнельи". По данным испанских СМИ, инвестиция продиктована желанием восьмикратного обладателя "Золотого мяча" вкладывать средства в развитие футбола. "Эльденсе" базируется в провинции Аликанте, недалеко от Каталонии, где Месси планирует обосноваться после завершения спортивной карьеры.

В руководстве клуба подчеркнули, что приход звезды мирового масштаба положит начало долгосрочной стратегии спортивного и институционального развития клуба.