Роналду попал под угрозу дисквалификации на полгода за демарш

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал под риск получить дисквалификацию на срок от одного до шести месяцев, сообщает A Bola.

Наказание может последовать за демарш футболиста: 41-летний Роналду самовольно покинул расположение сборной в преддверии матча Лиги наций УЕФА против Дании. Согласно регламенту Португальской федерации футбола, игрок, без уважительной причины покинувший тренировку, матч или иное мероприятие сборной, подлежит дисквалификацию и штрафу в размере от 500 до 1000 евро.

Как сообщалось, нападающий саудовского "Аль-Насра" выразил недовольство в связи с тем, что не попал в стартовый состав на предыдущий матч против Норвегии (и вообще не вышел на поле). Во вторник он проигнорировал командную тренировку на поле стадиона в Копенгагене, ограничившись занятиями в тренажерном зале отеля.

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в команде нет неприкасаемых игроков, и окончательное решение по составу принимает только он.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству проведенных матчей (234) и забитых голов (146).

В настоящее время сборная Португалии лидирует в своей группе Лиги наций. Она – действующий и двукратный чемпион турнира.