Поиск

Роналду попал под угрозу дисквалификации на полгода за демарш

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал под риск получить дисквалификацию на срок от одного до шести месяцев, сообщает A Bola.

Наказание может последовать за демарш футболиста: 41-летний Роналду самовольно покинул расположение сборной в преддверии матча Лиги наций УЕФА против Дании. Согласно регламенту Португальской федерации футбола, игрок, без уважительной причины покинувший тренировку, матч или иное мероприятие сборной, подлежит дисквалификацию и штрафу в размере от 500 до 1000 евро.

Как сообщалось, нападающий саудовского "Аль-Насра" выразил недовольство в связи с тем, что не попал в стартовый состав на предыдущий матч против Норвегии (и вообще не вышел на поле). Во вторник он проигнорировал командную тренировку на поле стадиона в Копенгагене, ограничившись занятиями в тренажерном зале отеля.

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в команде нет неприкасаемых игроков, и окончательное решение по составу принимает только он.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству проведенных матчей (234) и забитых голов (146).

В настоящее время сборная Португалии лидирует в своей группе Лиги наций. Она – действующий и двукратный чемпион турнира.

Криштиану Роналду футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером

Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером

Двое россиян вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Двое россиян вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров

Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров

Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 40 матчей

Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 40 матчей

Сборная России по футболу победила Иран в товарищеском матче

Сборная России по футболу победила Иран в товарищеском матче

Медведев победил Рублева в финале турнира в Китае

Медведев победил Рублева в финале турнира в Китае

Фернандо Алонсо продлил контракт с Aston Martin

ФИФА подала иск на УЕФА за преследование Инфантино перед выборами

Пропустивший предсезонные матчи Овечкин вошел в заявку на первую игру в НХЛ

Пропустивший предсезонные матчи Овечкин вошел в заявку на первую игру в НХЛ

Сборная Франции победила Бельгию в Лиге наций УЕФА

Сборная Франции победила Бельгию в Лиге наций УЕФА