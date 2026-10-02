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Португалия вновь победила без Роналду в Лиге наций УЕФА

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сборная Португалии по футболу со счетом 4:2 победила национальную команду Дании в третьем туре Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Копенгагене.

В составе португальцев голы забили Жоау Канселу (13-я минута), Гонсалу Рамуш (25), Витинья (67), Жоау Феликс (87).

В составе сборной Дании голы забили Миккель Дамсгор (23) и Расмус Хойлунд (53).

Португалия выиграла все три стартовых матча турнира в этом сезоне и второй подряд – без нападающего Криштиану Роналду. В прошлый раз он пропустил встречу против Норвегии в Осло (2:1), оставшись в заявке. Это породило конфликт Роналду с главным тренером сборной Жорже Жезушем, в результате форвард накануне покинул расположение команды. Седьмой номер, под которым традиционно играл Роналду, перешел к Рафаэлу Леау.

В другом матче четвертой группы элитной Лиги А сборная Уэльса дома победила Норвегию – 2:1. В составе хозяев точные удары нанесли Дэниел Джеймс (38) и Неко Уильямс (48), в составе норвежцев – Оскар Бобб (11).

Начиная с 46-й минуты, Норвегия играла в меньшинстве: красную карточку получил Торбьерн Хеггем.

Сборная Португалии лидирует в группе, набрав 9 очков. У Дании, Норвегии и Уэльса – по 3 очка.

Сборная Португалии – двукратный и действующий победитель Лиги наций УЕФА.

Криштиану Роналду футбол Португагия
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