ESPN внес Сафонова в десятку лучших вратарей мира

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов занимает десятое место в рейтинге лучших голкиперов мира по версии ESPN.

"Что делает его особенным: он король серий пенальти. Представьте, что вы отразили четыре из пяти пенальти, чтобы выиграть трофей — именно это сделал Сафонов в матче против "Фламенго", когда ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок", - говорится в характеристике Сафонова на сайте издания.

В ESPN восхитились тем, как 27-летний россиянин как стал основным вратарем команды после ухода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и стал ключевым звеном в защите титула Лиги чемпионов: "он делал то, что должен был делать, совершал необходимые сейвы, был надежен и не допускал ошибок".

"Сафонов никогда не станет лучшим вратарем в мире и не будет обладать лучшей точностью передач, но он освоился в роли первого номера ПСЖ и оправдал ожидания в этом выдающемся сезоне", - отмечается в сообщении

Возглавляет рейтинг вратарь английского "Арсенала" и сборной Испании Давид Райя. Второе место занимает Тибо Куртуа ("Реал"/сборная Бельгии), третье – Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити"/сборная Италии).

Сафонов перешел в ПСЖ из "Краснодара" летом 2024 года и с этого времени выиграл в французской команде девять титулов. По два раза россиянин стал победителем чемпионата Франции, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, по разу – обладателем Кубка Франции, Суперкубка Франции и Межконтинентального кубка.