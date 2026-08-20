Три федерации предложили Павлу Колобкову выдвинуться в вице-президенты ФИДЕ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил о том, что несколько шахматных федераций предложили ему выдвинуть свою кандидатуру на должность вице‑президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

"Ко мне недели две назад обратились федерации Таджикистана, Белоруссии и Кубы. Именно столько необходимо для выдвижения на позицию вице‑президента ФИДЕ. Я недолго думал, так как для меня шахматы всегда были одним из важнейших видов спорта. Я понимал их важность. Я близко контактирую со многими членами шахматных организаций внутри России. Для меня это честь, ответственность", - приводит слова Колобкова "Матч ТВ".

"Отношусь к выдвижению с вдохновением", - подчеркнул он.

На пост главы ФИДЕ претендуют немцы Вадим Розенштайн и Ян‑Хенрик Бюттнер, а также Тимур Турлов из Казахстана. По словам Колобкова, ему близка программа Турлова.

"Он не противопоставляет различные подходы между собой. Он способен объединить спортсменов и шахматные федерации разных стран. Я знаю, какую пользу я сам могу принести международным шахматам", - отметил Колобков.

"Я же могу быть полезен с точки зрения взаимодействия с региональными структурами, международными, продвижения шахмат среди различных категорий населения. Приложу все силы для развития шахмат", - добавил он.

Выборы президента ФИДЕ пройдут 26–27 сентября в Самарканде. Занимавший пост президента ФИДЕ Аркадий Дворкович 23 июля был включен в пакет санкций, в связи с чем приостановил действие своих полномочий. Временно исполняющим обязанности главы ФИДЕ стал вице‑президент организации Вишванатан Ананд.