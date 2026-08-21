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Россиянин Лазарев лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при ISU

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский фигурист Лев Лазарев показал лучший результат в короткой программе среди одиночников на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования проходят в Китае.

Лазарев получил за свое выступление 86,76 балла.

Второе место занимает представитель Новой Зеландии Ли Яньхао (83,59), третье — канадец Грейсон Лонг (78,45).

Произвольные программы участники представят 22 августа.

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