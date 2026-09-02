"Зенит" разгромил махачкалинское "Динамо" в кубковом матче

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 взяли верх над махачкалинским "Динамо" в третьем туре Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

Два гола забил Александр Соболев – на 11-й и 38-й минутах. Футболист довел число своих голов за карьеру в Кубке России до 24-х и повторил рекорд Олега Веретенникова.

Автором еще одного гола стал Александр Ерохин (85).

"Зенит" набрал 8 очков и лидирует в группе С. Далее идут имеющие игру в запасе "Крылья Советов" (4) и "Балтика" (2). "Динамо" - на четвертом месте, 1 очко.