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Габриэл Жезус перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Габриэл Жезус стал игроком "Барселоны", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт с 29-летним форвардом рассчитан до лета 2029 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 млн евро, еще до 4 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов. Кроме того, "Арсенал" сохранит право на 20% от суммы будущей продажи игрока.

Предыдущим игроком Жезуса был "Арсенал", куда он перешел летом 2022 года из "Манчестер Сити". В составе "Сити" бразилец четыре раза выиграл чемпионат Англии, в составе "Арсенала" - один раз.

Манчестер Сити футбол Барселона Габриэл Жезус
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