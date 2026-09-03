Международные инвесторы задумали купить долю прав на показ матчей Серии А

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие инвестиционные компании мира готовят заявки на покупку миноритарной доли в фирме, которой принадлежат права на международные трансляции матчей чемпионата Италии по футболу, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, в число претендентов входят инвестфирмы Carlyle и Bain, а также Oaktree, владелец миланской футбольной команды "Интер", и итальянская Nextalia. Заявки будут приниматься до 4 сентября. Советником Серии А при проведении сделки выступает JPMorgan Chase.

Ожидается, что на продажу будет выставлена миноритарная доля в размере от 10% до 20% компании, годовая выручка которой оценивается примерно в 250 млн евро. Стоимость всего предприятия может быть оценена в 3-4 млрд евро.

Reuters отмечает, что любая сделка по покупке доли в компании потребует одобрения не менее 14 из 20 команд, представляющих Серию А.

Действующий чемпион Италии по футболу – "Интер". Чаще всех Серию А выигрывал "Ювентус" - 36 раз.