СМИ сообщили о планах "Монако" продать Головина

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Выступающий в чемпионате Франции по футболу "Монако" намерен в ближайшее время расстаться с несколькими игроками. Среди них, как сообщает Nice-Matin, полузащитник сборной России Александр Головин.

Отмечается, что на игрока претендуют два российских клуба – "Зенит" и "Спартак". Сам Головин при этом не против вернуться на родину. Между тем, 30-летний футболист ранее допускал переход в "Зенит" и исключал продолжение карьеры в "Спартаке".

Ожидается, что возвращение Головина в Россию состоится до 11 сентября, когда в России закрывается трансферное окно.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году, провел за команду 270 матчей в различных турнирах, забил 40 мячей и отдал 47 результативных передач.