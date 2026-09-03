Определились финалисты чемпионата России по боксу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На чемпионате России по боксу в Саранске определились участники финальных поединков.

Пары выглядят следующим образом:

до 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская область) — Володя Мнацаканян (Московская область)

до 51 кг: Амиршох Джалолов (Калининградская область) — Расул Салиев (Дагестан)

до 54 кг: Леонид Чебодаев (Хакасия-Красноярский) — Тимурбек Мамадалиев (Москва)

до 57 кг: Андрей Пегливанян (Краснодарский край-Челябинская область) — Эдуард Саввин (Санкт-Петербург)

до 60 кг: Руслан Белоусов (Мордовия-Хабаровский) — Константин Опольский (Московская область-Карелия)

до 63,5 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург) — Максим Шумов (Свердловская область)

до 67 кг: Арсен Шамшидов (Дагестан) — Егор Козорезов (Новосибирская-Приморский)

до 71 кг: Александр Зырянов (Санкт-Петербург) — Евгений Кооль (Краснодарский-Хабаровский)

до 75 кг: Сергей Сергеев (Татарстан) — Данил Прокудин (Новосибирская-Саха (Якутия)

до 80 кг: Саид Магомаев (Москва) — Бешто Шавлаев (Чеченская Республика)

до 86 кг: Михаил Усов (Московская-Курская) — Савелий Садома (Хабаровский край)

до 92 кг: Камиль Джамаев (Забайкальский край) — Денис Козлов (Мордовия)

свыше 92 кг: Владислав Муравин (Санкт-Петербург) — Светослав Тетерин (Санкт-Петербург)

Финалы пройдут 4 сентября.

Победители чемпионата России по боксу по 1,5 млн рублей. Серебряным призерам полагается по 250 тыс. рублей, бронзовым – по 125 тыс.

Общий призовой фонд составляет 26 млн руб.