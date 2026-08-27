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Беспутин уверен, что чемпионат России в Саранске откроет новых звезд бокса

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин выразил уверенность, что стартовавший в четверг в Саранске чемпионат страны по боксу среди мужчин будет зрелищным.

"Чемпионат России – большое и значимое событие. Это одно из основных боксерских событий в нашей стране. Символично, что открытие чемпионата России и празднование Международного дня бокса проходят в один день. Радостно, что эти два события объединяют столько людей, мы видим, что трибуны уже полностью заполнены. В Республике Мордовия отлично подготовились к этому событию, и это не может не радовать", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

"Чемпионаты России всегда открывают какие-то новые имена. Радостно, что у нас подрастает молодое поколение, подтягивается к лидерам. Уверен, нас ждут яркие и зрелищные поединки. И мы увидим новых звездочек", - добавил руководитель организации.

Соревнование пройдет с по 4 сентября.

В 2025 году мужской чемпионат России по боксу проходил в Екатеринбурге.

Саранск бокс
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