Определились победители чемпионата России по боксу в Саранске

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - С 27 августа по 4 сентября в Саранске проходил чемпионат России по боксу среди мужчин, в котором участвовали 312 спортсменов из 62 регионов страны.

По итогам девяти дней соревнований определились 13 чемпионов России.

Победители чемпионата:

до 48 кг — Эдмонд Худоян (Челябинская область) - стал семикратным чемпионом России

до 51 кг — Расул Салиев (Дагестан)

до 54 кг — Тимурбек Маамадалиев (Москва)

до 57 кг — Андрей Пегливанян (Краснодарский край-Челябинская) - стал трехкратным чемпионом России

до 60 кг — Руслан Белоусов (Мордовия-Хабаровский)

до 63,5 кг — Илья Попов (Санкт-Петербург) - стал трехкратным чемпионом России

до 67 кг — Егор Козорезов (Новосибирская область-Приморский)

до 71 кг — Александр Зырянов (Санкт-Петербург)

до 75 кг — Сергей Сергеев (Татарстан) - стал двукратным чемпионом России

до 80 кг — Бешто Шавлаев (Чеченская Республика)

до 86 кг — Савелий Садома (Хабаровский край) - стал двукратным чемпионом России

до 92 кг — Денис Козлов (Мордовия)

свыше 92 кг — Владислав Муравин (Санкт-Петербург)

Победители чемпионата России по боксу получат по 1,5 млн рублей. Серебряным призерам полагается по 250 тыс. рублей, бронзовым – по 125 тыс.



Общий призовой фонд составляет 26 млн руб.