Кагановская и Некрасов завоевали серебро в танцах на льду на турнире в Токио

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место в танцах на международном турнире серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио.

По сумме оценок за ритм-танец и произвольную программы они набрали 184,81 балла.

Победу одержали выступающие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин (189,99), бронзовыми призерами стали Натали Ташлерова и Филип Ташлер из Чехии (176,83).

Российские спортсмены выступают на турнире под нейтральным флагом.