Сборные России завоевали серебро и бронзу на ЧМ по водному поло 4x4

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России стала серебряным призером чемпионата мира по водному поло в формате 4x4.

Турнир прошел в Хорватии.

В финале отечественная команда уступила Испании.

Результат – 3-2 (1:2, 4:3, 2:3, 5:4, 3:1 — по пенальти) в пользу испанцев.

Женская сборная России стала обладателем бронзц: в матче за третье место она победила Австралию со счетом 3-0 (4:3, 5:1, 6:3).

Это был первый в истории ЧМ по водному поло в формате 4x4.

Российские сборные выступали на турнире с национальной символикой.