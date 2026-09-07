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СКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА со счетом 5:3 одержал победу над московским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по две шайбы забросили Андрей Педан и Сергей Плотников, еще один гол на счету Василия Атанасова. У гостей отличились Ник Меркли и дважды Егор Римашевский.

Петербуржцы выиграли второй матч подряд на старте сезона, тогда как москвичи потерпели второе поражение.

Матч прошел в день 15-й годовщины авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибли игроки, тренеры и сотрудники "Локомотива". Команды вышли на лед с черными лентами на форме, а перед встречей была объявлена минута молчания.

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