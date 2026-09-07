Даниил Медведев выбыл из US Open

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Фрэнсису Тиафо в четвертом круге турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Результат – 7:6 (7:1, 6:4, 7:6 (8:6) в пользу представителя США. Спортсмены провели на корте почти три часа.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает восьмое место, Тиафо – 12-е.

Также этой ночью свой матч провела россиянка Анна Калинская. В борьбе за выход в четвертьфинал она проиграла американке Эмме Наварро – 4:6, 2:6.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская занимает 23-е место, Наварро – 27-е.