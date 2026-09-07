Мирра Андреева вышла в четвертьфинал US Open

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Мирра Андреева победила выступающую за Австрию Анастасию Потапову в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Результат – 5:7, 6:4, 6:3.

В мировом рейтинге Андреева занимает пятое место, Потапова – 25-е.

Андреева впервые в карьере стала четвертьфиналисткой US Open, при этом у нее уже есть титул на турнирах Большого шлема: в 2026 году она выиграла Roland Garros во Франции.

Соперница россиянки по 1/4 финала определится позднее.

Действующая победительница в женском одиночном разряде – белоруска Арина Соболенко.

Призовой фонд соревнования в 2026 году – рекордные в истории тенниса $108 млн.