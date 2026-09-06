"Локомотив" одержал первую в сезоне победу в РПЛ
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли калининградскую "Балтику" в седьмом туре чемпионата России.
Встреча прошла в Калининграде.
На 85-й минуте гол забил Андрей Мостовой, недавно арендованный у петербургского "Зенита".
"Локомотив" одержал первую победу в сезоне в РПЛ. Теперь в его активе 6 очков, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.
"Балтика" - на седьмом месте, 10 очков.
В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Зенитом", "Балтика" также в гостях – с воронежским "Факелом".