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"Локомотив" одержал первую в сезоне победу в РПЛ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли калининградскую "Балтику" в седьмом туре чемпионата России.

Спорт"Локомотив" арендовал у "Зенита" Андрея Мостового"Локомотив" арендовал у "Зенита" Андрея МостовогоЧитать подробнее

Встреча прошла в Калининграде.

На 85-й минуте гол забил Андрей Мостовой, недавно арендованный у петербургского "Зенита".

"Локомотив" одержал первую победу в сезоне в РПЛ. Теперь в его активе 6 очков, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

"Балтика" - на седьмом месте, 10 очков.

В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Зенитом", "Балтика" также в гостях – с воронежским "Факелом".

Локомотив РПЛ Балтика футбол
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