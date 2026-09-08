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Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open
Карен Хачанов
Фото: AP/TASS

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя США Лернера Тьена в четвертом круге турнира Большого шлема US Open-2026 в Нью-Йорке.

Результат – 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 3 часа 49 минут.

В мировом рейтинге Хачанов занимает 50-е место, Тьен – 15-е.

Борьбу за выход в полуфинал россиянин поведет против 34-й ракетки мира бельгийца Александра Блокса.

Хачанов – единственный представитель России, дошедший до четвертьфинала US Open в мужском одиночном разряде. В женском турнирный путь на этой стадии из россиянок продолжает Мирра Андреева.

Карен Хачанов теннис US Open
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