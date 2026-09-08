Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России в октябре проведут два домашних товарищеских матча.

Как сообщает пресс-служба РФС, 3 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с Намибией. Этот матч состоится в Екатеринбурге.

6 октября сборная России сыграет с Нигерией, этот матч будет проходить в Нижнем Новгороде.

Сборная России в Екатеринбурге сыграет впервые. Игра с Намибией состоится на "Екатеринбург Арене", где в ходе чемпионата мира 2018 года прошли четыре встречи: Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал и Швеция — Мексика. В период турнира город принял более 100 тысяч футбольных болельщиков из разных стран.



Для сборной России это будет уже второй матч в Нижнем Новгороде. 11 июня 2019 года на стадионе "Нижний Новгород" национальная команда провела отборочную игру Евро-2020 против Кипра и одержала победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Алексей Ионов, а на трибунах присутствовали 42 228 зрителей. Кроме того, в июле 2026 года эта арена принимала матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" (по пенпльти победили петербуржцы).

Матчи пройдут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, стартующего 21 сентября.

Ранее сообщалось, что 29 сентября национальная команда России в Казани сыграет против Ирана.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место, Иран - 22-е, Нигерия - 26-е, Намибия - 121-е.