Сборная России завоевала 23 медали в первый день ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали 23 медали (7 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых) в первый день чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию в турецком городе Коджаэли.

Владимир Сотников установил рекорд мира и Европы на дистанции 100 метров на спине в классе S12. Также золотые медали завоевали Андрей Николаев (400 метров вольным стилем, S8), Елизавета Сидоренко (100 метров брассом, SB9), Игорь Бобырев (50 метров брассом, SB2), Галина Федурина и Дмитрий Черняев (100 метров брассом, SB4), Валерия Шабалина (200 метров вольным стилем, S14).

Чемпионат продолжится до 12 сентября.