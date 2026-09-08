"Ливерпуль" впервые за 17 лет сменит титульного спонсора

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Turkish Airlines станет титульным спонсором "Ливерпуля", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соглашение подписано на 5 лет. Сумма сделки не раскрывается, однако британские СМИ пишут, что авиакомпания заплатит клубу за размещение своего логотипа на футболках мужской, женской и молодежной команд более 300 млн фунтов стерлингов ($405 млн), или более 60 млн фунтов в год.

Соглашение вступит в силу 1 июня 2027 года. С сезона 2027/28 логотип авиаперевозчика будет размещен на лицевой стороне игровых футболок мужской, женской команд, а также команд академий клуба.

Компания Standard Chartered, являющаяся главным партнером "Ливерпуля" с 2010 года, завершит сотрудничество в этом статусе по окончании сезона-2026/27. В дальнейшем банк продолжит работу с клубом в качестве глобального партнера, сохраняя одно из самых долгосрочных партнерств в мировом футболе.

Turkish Airlines уже является официальным партнером Лиги чемпионов и главным спонсором сборной Турции по футболу.

"Ливерпуль" - один из самых популярных и статусных клубов мира. Он – 20-кратный чемпион Англии, восьмикратный обладатель Кубка Англии, 10-кратный – Кубка английской лиги, 16-кратный – Суперкубка Англии. Шесть раз "Ливерпуль" выиграл Кубок европейских чемпионов и Лигу чемпионов УЕФА, три раза – Кубок УЕФА, четыре – Суперкубок УЕФА. Один раз он стал победителем клубного чемпионата мира.