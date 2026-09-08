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Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в число номинантов на звание лучшего голкипера мира 2026 года по версии журнала France Football.

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Приз носит имя советского вратаря Льва Яшина, единственного голкипера в истории, ставшего обладателем "Золотого мяча".

На клубном уровне вратарь сборной России Сафонов защищает цвета французского "Пари Сен-Жермен". В составе этой команды россиянин в 2026 году стал чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В серии пенальти матча за Межконтинентальный кубок против бразильского "Ботафого" Сафонов отразил четыре пенальти.

До Сафонова никто из россиян на приз лучшего вратаря мира не претендовал.

Лауреат станет известен 26 октября, когда состоится церемония вручения "Золотого мяча".

Пари Сен-Жермен УЕФА ФИФА футбол Матвей Сафонов Лев Яшин
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