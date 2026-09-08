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Россияне под флагом РФ выступят на ЧМ по пляжному самбо в Бразилии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по пляжному самбо в 2026 году впервые пройдет в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

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Турнир пройдет 12-13 сентября на знаменитом пляже Индайя в городе Карагуататуба, штат Сан-Паулу.

Ожидается, что борьбу за награды поведут сильнейшие самбисты из 24 стран, среди них: Россия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гвинея, Доминиканская Республика, Израиль, Испания, Казахстан, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Марокко, Мексика, Молдова, Нидерланды, Никарагуа, Румыния, США, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор и сборная команда беженцев. Самбисты сборной России выступят под государственной символикой РФ.

"Спорт во все времена был и остаётся главной объединяющей силой между народами. На соревновательных площадках не имеет значения, из какой ты страны - важно уважение к сопернику, честная борьба и стремление к победе", - сказал президент ФИАС Василий Шестаков.

"Самбо объединяет людей по всему миру, и чемпионат в Бразилии – яркое тому подтверждение. Неслучайно наш девиз: "Самбо – это семья, семья – это сила, сила – это мир", - отметил он.

В декабре 2025 года исполком ФИАС решил разрешить самбистам России и Белоруссии выступать на турнирах под флагами и гимнами своих стран.

Василий Шестаков Бразилия самбо
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