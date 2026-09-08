Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинец Лионель Месси вошел в список претендентов на "Золотой мяч", приз, вручаемый лучшему футболисту мира по итогам года.

Список номинантов опубликован на сайте премии.

Месси – восьмикратный обладатель "Золотого мяча". В число претендентов он включен в 17-й раз в карьере. Чаще него – 18 раз – номинантом был португалец Криштиану Роналду. "Золотой мяч" Роналду получал пять раз. Сейчас Роналду не номинирован.

Полный список претендентов на "Золотой мяч" в 2026 году.

Джуд Беллингем ("Реал", Англия), Пау Кубарси ("Барселона", Испания), Марк Кукурелья ("Челси"/"Реал", Испания), Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), Луис Диас ("Бавария", Колумбия), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия), Габриэл ("Арсенал", Бразилия), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Харри Кейн ("Бавария", Англия), Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Ламин Ямаль ("Барселона", Испания), Садио Мане ("Аль‑Наср", Сенегал), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия), Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина), Килиан Мбаппе ("Реал", Франция), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия), Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия), Майкл Олисе ("Бавария", Франция), Вильян Пачо (ПСЖ, Эквадор), Хулиан Киньонес ("Аль‑Кадисия", Мексика), Деклан Райс ("Арсенал", Англия), Родри ("Манчестер Сити"/"Барселона", Испания), Фабиан Руис (ПСЖ, Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Франция), Ферран Торрес ("Барселона"/ПСЖ, Испания), Дайо Упамекано ("Бавария", Франция), Витинья (ПСЖ, Португалия), Винисиус ("Реал", Бразилия).

Обладатель "Золотого мяча" будет объявлен 26 октября в Лондоне.