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Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице США Кори Гауфф в матче 1/4 финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Результат – 2:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Гауфф.

Спортсменки занимают соседние места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA): Гауфф располагается на четвертой строчке, Андреева – на пятой.

Андреева последней из россиянок покинула US Open-2026 в женском одиночном разряде.

US Open Нью-Йорк теннис Мирра Андреева
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