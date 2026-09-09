"Реал" обыграл "Интер" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 2:1 одержал победу над итальянским "Интером" в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча состоялась в Мадриде. Счет открыл Килиан Мбаппе на 14-й минуте, а на 23-й минуте преимущество хозяев удвоил Федерико Вальверде. У гостей гол забил Карлос Аугусто (77).
Это был первый матч "Реала" в Лиге чемпионов под руководством Жозе Моуринью, который вернулся на пост главного тренера мадридского клуба в июне.
Результаты остальных матчей игрового вечера:
"Брюгге" - "Астон Вилла"" - 2:3 АЕК - ЛАСК – 1:0
"Боруссия" - "Вильярреал" - 3:2
"Порту" - "Манчестер Сити" - 0:2
"Лилль" - "Бетис" - 2:3