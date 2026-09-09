Действующий чемпион US Open Алькарас выбыл из турнира
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Алькарас уступил американцу Бену Шелтону в четвертьфинале турнира Большого шлема US Open.
Результат – 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу представителя США. Матч продолжался 4 часа 28 минут.
Таким образом, действующий победитель US Open Алькарас не смог защитить титул.
В мировом рейтинге Алькарас занимает третье место, Шелтон – девятое.
Россиянин Карен Хачанов свой четвертьфинальный матч против бельгийца Александра Блокса проведет позднее.