Поиск

Действующий чемпион US Open Алькарас выбыл из турнира

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Алькарас уступил американцу Бену Шелтону в четвертьфинале турнира Большого шлема US Open.

Результат – 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу представителя США. Матч продолжался 4 часа 28 минут.

Таким образом, действующий победитель US Open Алькарас не смог защитить титул.

В мировом рейтинге Алькарас занимает третье место, Шелтон – девятое.

Россиянин Карен Хачанов свой четвертьфинальный матч против бельгийца Александра Блокса проведет позднее.

US Open Карлос Алькарас теннис Карен Хачанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Реал" обыграл "Интер" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" обыграл "Интер" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

"Ливерпуль" впервые за 17 лет сменит титульного спонсора

Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

"Спартак" обыграл ЦСКА в КХЛ

"Спартак" обыграл ЦСКА в КХЛ

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал US Open

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал US Open

Даниил Медведев выбыл из US Open

Даниил Медведев выбыл из US Open

"Локомотив" одержал первую в сезоне победу в РПЛ

"Локомотив" одержал первую в сезоне победу в РПЛ