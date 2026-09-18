Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций УЕФА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Португалии по футболу включил нападающего Криштиану Роналду в список игроков, вызванных на матче Лиги наций УЕФА. Об этом сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.

Национальной команде страны предстоит сыграть со сборными Уэльса (24 сентября), Норвегии (27 сентября и 4 октября) и Дании (1 октября).

Ранее предполагалось, что 41-летний Роналду завершит выступления за сборную Португалии после окончания прошедшего летом этого года чемпионата мира.

В составе сборной Роналду стал чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций УЕФА.