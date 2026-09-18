Кейн быстрее всех в истории забил 100 голов в Бундеслиге

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Баварии" Гарри Кейн достиг отметки в 100 голов в матчах чемпионата Германии по футболу.

Юбилейный гол английского футболиста в Бундеслиге состоялся на 39-й минуте матча чемпионата против "Униона" в Мюнхене: точный удар Кейн нанес с пенальти.

Для достижения отметки в 100 голов Кейну понадобилось 98 матчей, что является рекордом турнира. Предыдущее достижение принадлежало выступавшему за "Кельн" Дитеру Мюллеру: 100 голов в 129 матчах.

33-летний Кейн перешел в "Баварию" из английского "Тоттенхэма" в 2023 году. В составе "Баварии" он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Германии, один раз – Кубок Германии.

После первого тайма матча против "Униона" "Бавария" вела со счетом 3:0.