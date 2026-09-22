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"Авангард" в третий раз подряд проиграл в КХЛ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородское "Торпедо" со счетом 5:1 победило омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Торпедо" голы провели Даниил Сероух (12-я минута), Егор Виноградов (28), Сергей Гончарук (30), Богдан Конюшков (49), Павел Красковский (60, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Авангарда" - Джошуа Ливо (21).

"Торпедо" набирает 10 очков и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. Проигравший третий матч подряд "Авангард" - на Восьмом месте в Восточной конференции: 6 очков.

Также во вторник состоялись еще два матча: "Шанхайские Драконы" - "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:2, "Динамо" (Москва) – "Барыс" (Астана) – 1:4.

хоккей КХЛ
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