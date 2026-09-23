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ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 2:0 победили хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Хабаровске.

Голы провели Марат Хайруллин (36-я минута) и Дерек Барак (40).

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд и теперь входит в группу команд, с 10-ю очками занимающих в Западной конференции со второго по пятое места. Они расположены в следующем порядке: "Спартак", "Торпедо", ЦСКА, СКА. "Спартак" и "Торпедо" провели по семь матчей, ЦСКА – восемь, СКА – шесть.

Что касается "Амура", он на девятом месте в Восточной конференции: 7 очков.

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" во Владивостоке обыграл местную команду "Адмирал" - 2:1.

В составе "Локомотива" оба гола провел Александр Полунин (12, 17). У "Адмирала" отличился Семен Ибрагимов (51).

"Локомотив" набрал 14 очков и лидирует в Западной конференции. "Адмирал" - на седьмом месте на Востоке: 6.

хоккей КХЛ
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