Гендиректор RCC Boxing Promotions назвал равными шансы Агрба и Абдуллаева на победу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов ожидает яркого, техничного противостояния в поединке за временный пояс WBA в первом полусреднем весе между россиянами Харитоном Агрба и Зауром Абдуллаевым.

"Победа здесь нужна обоим. Для Заура это уже третий шанс стать чемпионом мира, а для Харитона – первый. И Абдуллаев заряжен и настроен, и Агрба заряжен и настроен. Это будет яркий, классный, техничный бой. Шансы? Ровно 50 на 50. Я думаю, что бой продлится все 12 раундов, но не исключаю и возможность его досрочного завершения", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Последний ли это шанс для Заура Абдуллаева стать чемпионом мира? Я бы не стал это так называть. Говоря так, мы принижаем способности Заура и его перспективы. А вот сможет ли он отправиться дальше и выше – покажет бой", - отметил собеседник агентства.

Бой Агрба - Абдуллаев состоится 10 октября в Екатеринбурге.

На профессиональном ринге Агрба одержал 17 побед (девять – нокаутом) при одном поражении. Абдуллаев одержал 21 победы (13 – досрочно), потерпел два поражения.