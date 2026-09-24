Российские боксеры Сусленков и Кузьмин проведут бой в Грозном

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские тяжеловесы Артем Сусленков и Сергей Кузьмин проведут бой в рамках вечера профессионального бокса в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир состоится 16 октября, поединок пройдет в главном карде турнира.

Сусленков на профессиональном ринге одержал 15 побед (10 – нокаутом) в 15 боях. На счету Сусленкова 19 побед (14 – нокаутом) при трех поражениях.

Возглавит вечер бокса, как сообщалось, бой с участием обладателя пояса IBF European в первом тяжелом весе россиянина Умара Саламова. Его соперником будет британец нигерийского происхождения Остин Ннамди. Для Саламова это будет шестая защита титула.

Кроме того, свой шестой поединок по профессионалам проведет чемпион России-2026, а победитель Кубка России и Игр БРИКС 2024 года Бешто Шавлаев. Его соперником станет участник Олимпийских игр-2016 белорус Михаил Долголевец