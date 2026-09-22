Российский боксер Саламов в Грозном проведет бой за пояс IBF European с британцем Ннамди

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бой российского боксера Умара Саламова и британца нигерийского происхождения Остина Ннамди возглавит турнир в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок будет рассчитан на десять раундов.

Вечер бокса состоится 16 октября на ринге "Колизея".

Для россиянина это будет первая защита пояса IBF European в первом тяжелом весе. Титул он завоевал в августе также в Грозном по итогам боя с казахстанцем Али Балоевым.

Сейчас на счету Саламова на профессиональном ринге 33 победы (24 – нокаутом) при двух поражениях. В активе Ннамди 14 побед (11 – досрочно), в семи поединках он проиграл.

Также 16 октября в Грозном свой шестой бой по профессионалам проведет россиянин Бешто Шавлаев (5-0, КО 2). Соперником нашего титулованного боксера станет участник Олимпийских игр-2016 белорус Михаил Долголевец (8-1, КО 7). На кону этого 10-раундового боя будет стоять пояс IBF Asia в полутяжелом весе.

Все пять предыдущих поединка Шавлаев выиграл (два боя – нокаутом). Долголевец одержал победы в восьми боях (в одном – досрочно), проиграл один раз.