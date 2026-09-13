"Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу

Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в восьмом туре чемпионата России.

Встреча состоялась в Москве.

На 26-й минуте гол забил Жедсон Фернандеш, на 55-й – Пабло Солари (с пенальти), на 89 – Никита Массалыга. Для 18-летнего Массалыги гол стал первым за "Спартак" в чемпионатах России.

"Ростов" доигрывал матч в неполном составе: на 90-й минуте вторую желтую карточку получил Константин Кучаев и был удален с поля.

"Спартак" набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. По дополнительным показателям ему уступают московские "Динамо" и ЦСКА. Лидирует "Краснодар", у которого 19 очков при игре в запасе. Ее он проведет в воскресенье с тольяттинским "Акроном" (начало игры в Краснодаре – 19:30 мск).

Что касается "Ростова", он на 12-м месте, 8 очков.

В девятом туре "Спартак" в Москве 16 сентября сыграет с "Ахматом", "Ростов" 17 сентября дома примет московское "Динамо".

Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит", который в настоящий момент занимает пятое место – 15 очков в восьми матчах.