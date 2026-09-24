Российский боксер Карманов стал чемпионом Европы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Карманов победил француза Джуниора Тады в финале чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 85 кг.

Турнир проходит в Софии.

Серебряными призерами в этот день стали россияне Баир Батлаев (до 50 кг), Анастасия Демурчян (до 80 кг), Ксения Олифиренко (свыше 80 кг).

Бронзовым призером, проиграв полуфинал, стала Анастасия Кооль (до 54 кг).

Ранее сообщалось, что Юлия Чумгалакова в финале в весовой категории до 48 кг она победила украинку Анну Охоту и стала трехкратной чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы проходит под эгидой World Boxing, которая сопровождает отбор на Олимпийские игры. Россияне выступают на ЧЕ под флагом и гимном РФ. Проигравшая Чумгалаковой финал украинка Охота покинула пьедестал, как только получила серебряную медаль