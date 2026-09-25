Призовой фонд боя Фьюри и Джошуа составит рекордные $200 млн

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа поделят за очный бой призовой фонд в размере $200 млн, сообщает The Athletic.

Поединок состоится 11 декабря в Кардиффе.

Отмечается, что сделке о проведении боя предшествовали шесть лет сложных переговоров. Они неоднократно срывались по разным причинам, включая заявлений о временном завершении карьеры и конфликтов между промоуторами. Ключевую роль в организации боя сейчас сыграл глава саудовского управления по развлечениям Турки Аль-Альшейх.

38-летний Тайсон Фьюри, ранее носивший звание абсолютного чемпиона мира, в разное время владел поясами WBC, WBA (Super), IBF, WBO, IBO, а также престижным титулом от журнала The Ring. В его профессиональном активе 36 побед (25 из них — нокаутом) и два поражения.

36-летний Джошуа — экс-чемпион мира в тяжелом весе, которому принадлежали титулы IBF, WBA, WBO и IBO. На его счету 30 выигранных поединков (27 досрочных) и четыре проигранных боя. Также Джошуа – олимпийский чемпион-2012.