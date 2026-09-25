Нидерланды и Германия сыграли вничью в первом матче с Хави и Клоппом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов и Германии по футболу со счетом 1:1 завершили матч первого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Амстердаме.

На 32-й минуте сборная Германии вышла вперед благодаря точному удару Феликса Нмеча. Хозяева отыгрались на 90+2 минуте, ответный гол провел Коди Гакпо.

Команды провели первые матчи с новыми главными тренерами: сборную Нидерландов с недавних пор возглавляет испанец Хави, Германии – немец Юрген Клопп.

Сборные Нидерландов и Германии представляют Лигу А, самую статусную на турнире. Также в ней прошли еще несколько матчей:

Португалия – Уэльс – 1:0.

Автор гола – Жоау Феликс (22).

Норвегия – Дания – 3:2.

Два гола в составе норвежцев забил Эрлинг Холанд (18, 74), один – Оскар Бобб (14).

Авторы голов у датчан: Миккель Дамсгор (25), Расмус Хойлунд (60).

Сербия – Греция – 1:2.

На гол серба Андрия Живковича (4) гости ответили точными ударами Христоса Цолиса (74) и Анастасиоса Дувакиса (90+5).

Действующим и двукратным победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Португалии.