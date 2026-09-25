Нидерланды и Германия сыграли вничью в первом матче с Хави и Клоппом
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сборные Нидерландов и Германии по футболу со счетом 1:1 завершили матч первого тура Лиги наций УЕФА.
Встреча прошла в Амстердаме.
На 32-й минуте сборная Германии вышла вперед благодаря точному удару Феликса Нмеча. Хозяева отыгрались на 90+2 минуте, ответный гол провел Коди Гакпо.
Команды провели первые матчи с новыми главными тренерами: сборную Нидерландов с недавних пор возглавляет испанец Хави, Германии – немец Юрген Клопп.
Сборные Нидерландов и Германии представляют Лигу А, самую статусную на турнире. Также в ней прошли еще несколько матчей:
Португалия – Уэльс – 1:0.
Автор гола – Жоау Феликс (22).
Норвегия – Дания – 3:2.
Два гола в составе норвежцев забил Эрлинг Холанд (18, 74), один – Оскар Бобб (14).
Авторы голов у датчан: Миккель Дамсгор (25), Расмус Хойлунд (60).
Сербия – Греция – 1:2.
На гол серба Андрия Живковича (4) гости ответили точными ударами Христоса Цолиса (74) и Анастасиоса Дувакиса (90+5).
Действующим и двукратным победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Португалии.