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Велогонщица Самсонова заявила, что долгий перелет на ЧМ отразился на форме

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Анастасия Самсонова заявила, что долгая дорога на чемпионат мира по велоспорту на шоссе в Канаду негативно сказалась на ее физическом состоянии во время групповой гонки.

"Конечно, думаю, что долгая дорога сказалась на состоянии. В день просмотра трассы, самочувствие было более-менее, но, когда стартовала в гонке, понимала, что будет очень тяжело. Самочувствие было не из лучших. Но все же, терпела, старалась держаться в группе. На пятом круге в какой-то момент меня вырубило, и отстала от основной группы. Ехала маленьким составом с девочками из других стран. Работали, но все-таки после седьмого круга, нас сняли. Буквально не хватило немного. Есть к чему стремиться", - сказала Самсонова "Интерфаксу".

Чемпионкой мира на шоссе в групповой гонке среди гонщиц до 23 лет стала Виктория Хладонова из Словакии. Россиянка Елизавета Бор финишировала 64-й. Анастасия Самсонова, Валерия Ковязина, Лилия Исмагилова и Алена Богданова не смогли финишировать.

Из-за задержек рейсов во Внуково сборная России не успела в Монреаль к началу чемпионата мира (21–27 сентября) и пропустила первую дисциплину. Более суток спортсмены провели в Стамбуле, где местная авиакомпания отказала им в выдаче велосипедов для тренировок.

Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.

велоспорт Анастасия Самсонова
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