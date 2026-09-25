Пятикратный чемпион России по футболу Кузяев перешел в махачкалинское "Динамо"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник Далер Кузяев стал игроком махачкалинского "Динамо", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Махачкалы.

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. В "Динамо" он перешел на правах свободного агента.

Кузяев – пятикратный чемпион России, обладатель Кубка и дважды Суперкубка России в составе "Зенита".

В прошлом сезоне он играл за казанский "Рубин", до этого выступал в чемпионате Франции за "Гавр".

Кузяев провел 51 матч за сборную России, в том числе – на домашнем ЧМ-2018.