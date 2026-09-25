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Сын Плющенко стал десятым на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко занял десятое место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми.

Представляющий Азербайджан 13-летний фигурист по сумме оценок за короткую и произвольную программы набрал 181,97 балла. Это – его новый личный рекорд.

Золото завоевал швейцарец Иэн Вайлер (221,72). Второе и третье места заняли японцы Хаято Окадзаки (217,27) и Сэна Такахаси (214,87) соответственно.

Ранее в сентябре Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

Александр Плющенко Евгений Плющенко фигурное катание
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