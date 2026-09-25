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Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы по боксу среди мужчин и женщин в Софии.

Российские боксеры завоевали 15 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые.

Второе место в общем зачете заняла сборная Турции (4,1, 5), третье — Азербайджана (2, 1, 2).

СпортВ сборной России по боксу рассчитывают на четыре золотые медали на ЧЕЧитать подробнее

В мужском турнире сборная России завоевала 5 золотых и 2 серебряные медали, это – лучший результат. Второе место занял Азербайджан (2, 1, 2), третье – Украина (1, 1, 1).

В соревновании женщин команда России стала второй (2, 3, 3). На первом месте разместилась Турция (3, 1, 3), третье победили Сербия и Ирландия (2, 0, 1).

Чемпионат Европы прошел под эгидой World Boxing, которая курирует отбор на Олимпийские игры. Россияне выступили на ЧЕ под флагом и гимном РФ.

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