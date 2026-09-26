Сборная Франции победила Турцию в первом матче под руководством Зидана

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 1:0 победили Турцию в матче первого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Турции.

На 54-й минуте гол ценой травмы забил Килиан Мбаппе. Через несколько минут, после неудачной попытки продолжить игру, он был заменен. На 87-й минуте за фол последней надежды был удален вратарь сборной Турции Угурджан Чакыр.

Для сборной Франции матч был первым после назначения на пост ее главного тренера Зинедина Зидана.

Команды представляют в турнире элитную Лигу 1. В другом ее матче Италия со счетом 0:2 уступила Бельгии. На 20-й минуте гол забил Мика Годтс, на 69-й – Доди Лукебакио.

Действующим и двукратным победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Португалии.