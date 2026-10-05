Голевой пас вратаря Шестеркина помог "Рейнджерс" победить "Юту" в НХЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2 обыграли "Юту" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла в Нью-Йорке.

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отметился голевой передачей. Это его второе очко результативности в сезоне. В предыдущем матче он отметился голом в ворота "Тампы" (5:1 в пользу "Рейнджерс"). Он – первый вратарь в истории "Рейнджерс", забивший гол в матче НХЛ.

Что касается матча с "Ютой", в составе "Рейнджерс" гол и пас оформил на свой счет россиянин Владислав Гавриков.